Lunedì 3 ottobre, alle ore 20.30, sarà presentato in Villa Boschetti il report “Le povertà a San Cesario – Ricognizioni e piste di lavoro”. L’Amministrazione Comunale ha attivato lo scorso anno un tavolo di lavoro che si è avvalso del contributo di un sociologo professionista per guidare la comprensione delle nuove dinamiche sociali. Attraverso il coinvolgimento del territorio, si sono svolti un momento di ascolto dei nuovi bisogni e una prima ipotesi di interventi a contrasto delle nuove situazioni di povertà che verranno presentati insieme al report.

Interverranno nel corso della serata, moderata dal vice Sindaco Maria Cristina Fabbri, Francesco Zuffi, Sindaco di San Cesario sul Panaro, Gino Mazzoli, sociologo e autore del report, Claudia Bastai, responsabile del Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell’Unione Comuni del Sorbara.

“Questo report è il prodotto di un lavoro con diversi attori dell’ambito sociale della comunità nato sull’onda della crisi dovuta alla pandemia – precisa il Sindaco Francesco Zuffi -, ma che risulta ancora più attuale alla luce della situazione complessiva di difficoltà delle famiglie e delle imprese che rischia di determinare nei prossimi mesi una grave situazione sociale. Con questo studio vogliamo rinnovare l’approccio al tema della povertà non solo economica ma sociale, educativa, ma anche sportiva e digitale per migliorare e attualizzare al contesto in continua mutazione gli strumenti di intervento comunali e distrettuali ed essere ancora più efficaci nell’affrontare e risolvere le situazioni di marginalità sociale”.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, in particolare alle associazioni e gruppi di cittadini impegnate nell’ambito sociale.