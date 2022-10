La Regione Emilia-Romagna istituirà un Fondo per consentire il finanziamento della progettazione esecutiva di quattro collegamenti strategici per la viabilità comunale nelle province di Modena, Parma e Reggio Emilia. Il Fondo servirà anche per la messa in sicurezza del Ponte della Veggia tra Sassuolo e Casalgrande.

Gli altri ponti interessati sono quello sull’Enza tra Vaestano e Montedello nei Comuni di Ventasso (Re) e Palanzano (Pr), il Ponte sul torrente Ceno sulla strada comunale Della Fopla nel Comune di Varano de’ Melegari (Pr) e il Ponte sul Rio Felegare che attraversa il Comune di Tizzano va Di Parma (Pr).

“L’impegno, serio e deciso, per realizzare al più presto queste opere non è certamente una novità per la Regione – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini-. Infrastrutture strategiche per la viabilità, la sicurezza stradale e i collegamenti stradali a favore dei residenti. Così come non è una novità il dialogo costante con il territorio. Ho già incontrato i sindaci dei Comuni interessati per condividere il piano di investimenti e fare fronte comune alle necessità di chi vive e si sposta ogni giorno in quelle aree. Con l’impegno di approvare al più presto il Fondo regionale e dar così l’avvio ai progetti”.

Per tutte le opere si tratta di interventi indispensabili per eliminare le limitazioni al transito veicolare introdotte per motivi di sicurezza.