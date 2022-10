Si svolge nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre il nuovo servizio di controlli sulle strade coordinati tra le Polizie locali della provincia modenese nell’ambito del progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive”. Dalle 14 alle 20, infatti, una ventina di equipaggi delle Polizie locali di Modena, Castelfranco Emilia e delle Unioni Terre di castelli e Comuni modenesi Area nord pattuglia le vie di comunicazione provinciali e urbane, a partire dalle arterie che collegano i diversi territori comunali, appunto con l’obiettivo di contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e di stupefacenti e verificando anche, più in generale, il rispetto delle normative del Codice della strada. Nell’occasione i diversi Corpi condividono un canale radio dedicato, in maniera da facilitare l’interconnessione e la comunicazione tra Polizie locali.

Il servizio del 5 ottobre segue quelli di giugno (quattro date: 3, 10, 17 e 29) e di settembre (il 3), come da calendario programmato dal tavolo di coordinamento del progetto. Nei primi cinque servizi sono stati controllati, in tutto, 919 veicoli tra auto, moto e autocarri, con 133 sanzioni per violazioni al Codice della strada, oltre a 13 casi di guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di stupefacenti (con dieci denunce e tre illeciti di profilo amministrativo).

Il progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive” sull’incidentalità alcol e droga correlata, interamente finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, è realizzato, con la collaborazione della Prefettura, dal Comune di Modena assieme a Ausl, Unione Comuni Area nord, Unione Terre dei castelli e Comune di Castelfranco Emilia. Il progetto, coordinato dall’ufficio Legalità e Sicurezze, prevede un’azione sinergica e coordinata tra i partner fra le Polizie locali della provincia e le forze dell’ordine, non solo per le attività di contrasto del fenomeno, ma soprattutto per gli indispensabili profili di prevenzione ed educazione. Tutte le informazioni sulle diverse azioni previste sono pubblicate sulla pagina web www.comune.modena.it/legalita-e-sicurezze.