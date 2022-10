Si sono conclusi in località Pergoloso, alle porte di Monghidoro, i lavori necessari a ripristinare il regolare deflusso delle acque del Rio Grignano.

L’affluente del fiume Idice era infatti caratterizzato da un’importante erosione del fondo dell’alveo, con diversi cedimenti delle sponde, sia a monte che a valle.

I lavori, finanziati con 37 mila euro, hanno previsto la realizzazione di tre briglie per proteggere i versanti. I manufatti sono collocati nel tratto intermedio tra quella già esistente, in massi di monte, e la traversa a valle del Rio, prima dell’immissione nell’Idice.

Nelle tre strutture a cielo aperto sono stati utilizzati massi che vanno dai mille ai tremila chilogrammi, con l’obiettivo di inserirle al meglio nel territorio naturalistico circostante.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio si trovano sul sito https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro.