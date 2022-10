Due nuove ambulanze al servizio della comunità di Maranello: in occasione del Gran Premio del Gusto lo scorso 2 ottobre sono stati inaugurati i due mezzi dell’associazione AVAP acquistati grazie al contributo della Fondazione di Modena e di diverse aziende del territorio. Un bel segnale di generosità da parte di enti, imprese e cittadini e un riconoscimento dell’importanza dell’impegno quotidiano dei volontari.

“Abbiamo inaugurato le nuove ambulanze insieme a molti volontari, sostenitori ed amici”, afferma Marco Poggioli presidente dell’associazione attiva da 35 anni. “Sono automezzi di ultima generazione, dotati di sistemi innovativi, essenziali per intervenire nelle urgenze e per contrastare possibili scenari pandemici. Grazie alla campagna di raccolta fondi Il Tempo è Vita di cittadini e imprese del nostro territorio, abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo”.

“L’inaugurazione di nuovi mezzi destinati alla tutela sanitaria della cittadinanza è sempre un risultato straordinario per una comunità”, commenta il sindaco Luigi Zironi. “E quando un traguardo del genere arriva in questo modo, con questa partecipazione e questo entusiasmo da parte di tutte le componenti di un territorio, è naturale esserne orgogliosi. Perché significa che quello stesso territorio, di fronte alle difficoltà e alle esigenze dei più fragili, è capace di dare delle risposte, puntuali e concrete. Significa che c’è coesione, che c’è un gioco di squadra in cui ognuno è consapevole del proprio ruolo. Che ognuno sente la responsabilità di farne parte. Imprese locali, volontari, enti, le stesse istituzioni: tutti al lavoro assieme per uno scopo comune. Tutti a parlare la stessa lingua, quella della solidarietà e della condivisione”.

A sostenere l’AVAP Maranello è dedicato anche lo spettacolo teatrale “Ad ognuno il proprio DOC” in programma martedì 11 ottobre all’Auditorium Enzo Ferrari: una commedia brillante messa in scena dall’Associazione I Palcoscemici, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato. E per chi vuole dare un contributo attivo, da giovedì 13 ottobre parte il nuovo corso di formazione per i volontari, presso la sede dell’associazione in Via San Luca 30: il percorso, gratuito e con iscrizione entro il 10 ottobre, è rivolto a persone che potranno occuparsi di emergenza e urgenza, trasporti ordinari e sociali e del centralino.