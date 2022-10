Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte in transito. Foschie e nebbie sulle zone di pianura nelle prime ore del giorno, in dissolvimento durante la mattina e in nuova formazione durante la sera. Temperature pressoché stazionarie, con valori minimi attorno a 15/17 gradi nei centri urbani e lungo la costa, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane. Massime con valori compresi tra i 22/23 gradi della costa e i24/26 gradi delle zone interne. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti orientali nel corso della giornata. Mare poco mosso.

(Arpae)