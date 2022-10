Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

