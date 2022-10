Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino di 47 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione.

L’uomo risultava essere destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e del ripristino dello stesso emesso dalla Procura delle Repubblica di Napoli in data 04.10.2022.

Il 47enne associato presso la Casa Circondariale di Modena dovrà espiare una pena residua pari ad anni 3, mesi 11 e 26 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.