Dopo oltre due anni di chiusura dovuti alla pandemia, nei giorni scorsi ha riaperto BiblioHospital, spazio lettura e prestito libri all’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Nato nel 2016 da una collaborazione della Biblioteca Medica con l’Associazione Vittorio Lodini, la biblioteca Panizzi e la biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra, BiblioHospital è gestito dalla Biblioteca Medica in collaborazione con i volontari dell’Associazione Vittorio Lodini. Il servizio permette a tutti i cittadini di usufruire di un servizio di prestito libri anche all’interno delle mura ospedaliere.

Lo spazio, situato nell’atrio superiore dell’ospedale, propone circa 2.000 titoli e ha caratteristiche accoglienti che invitano alla sosta e alla lettura.

BiblioHospital è in rete con il sistema bibliotecario provinciale. Questo consente agli utenti di restituire in una qualsiasi delle biblioteche della provincia i libri presi in prestito.

Il servizio è attivo nelle mattine di martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.

BiblioHospital nasce all’interno del progetto “La Biblioteca per i pazienti”, iniziativa della Biblioteca Medica dell’Arcispedale, attraverso la quale, a partire da novembre 2005, sono stati realizzati un punto informativo per pazienti e familiari e attività di lettura ad alta voce e prestito libri in alcuni reparti dell’ospedale.