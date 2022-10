Nel week end dell’ 8 e 9 ottobre la goccia di Avis e il panda del WWF saranno insieme in Piazza Calcagnini a Formigine per la sesta edizione di “Urban Nature: la natura si fa cura”, l’iniziativa che invita a ripensare “in verde” gli spazi urbani delle città. Sono 1.600 le piazze italiane che aderiscono all’evento, e migliaia i volontari impegnati nella raccolta fondi con l’offerta di una pianta di felce.

A Formigine saranno i volontari della locale sede Avis a distribuire le piantine del WWF e ad illustrare gli obiettivi del progetto: i contributi raccolti serviranno infatti a realizzare le “Oasi in Ospedale”, nuovi spazi naturali e giardini da creare all’interno delle strutture ospedaliere pediatriche italiane. La felce è una pianta che cresce facilmente, perché antica, resistente, semplice ma fondamentale per l’equilibrio biologico. Per Avis collaborare con il WWF rientra nell’obiettivo comune del “prendersi cura”, delle persone, della salute, dell’ambiente.