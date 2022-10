Dal 10 al 16 ottobre 2022 ricorre la IV edizione della settimana della Protezione civile con eventi organizzati da tutti gli Enti che ne fanno parte.

Per l’occasione, i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia comunicano che la sede Centrale di via della Canalina, potrà essere visitata dalle scolaresche dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00, previa prenotazione da inoltrare all’indirizzo mail: comando.reggioemilia@vigilfuoco.it

Il modulo per la richiesta è scaricabile dal sito VVF Reggio Emilia alla voce modulistica.

Nelle giornate del 15 e 16 ottobre la sede Centrale potrà essere visitata anche da parte della collettività cittadina.

Potranno verificarsi restrizioni alle visite in caso di prioritarie esigenze di soccorso pubblico.