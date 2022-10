Dal 14 ottobre, e per tutti i venerdì fino a fine anno, arriva il ROCK all’ Ancora 378 di Sassuolo. I protagonisti di questa rassegna, tutte band della zona, porteranno sul palco del locale le migliori cover rock, a 360 gradi. Il menù sarà caratterizzato da ottimi Hamburger, cocktail e birra.

Si riparte dal rock, quindi. Un genere trasversale, che non ha tempo e non ha confini. Un genere che, alla fine, citando una frase famosissima, “non morirà mai”. L’ Ancora 378, inoltre, punta sul fatto che a Sassuolo – finalmente – si può trovare un posto dove ascoltare vero rock.

La rassegna si apre Venerdì 14 ottobre, con il set acustico di Matteo Zironi (voce) e Nik Messori (chitarra), con la partecipazione straordinaria di Francesca Mercury e i suoi racconti sui grandi miti del rock.

Il programma degli appuntamenti prevede sia set acustici che band “in elettrico”, spaziando tra le cover di tutti i più grandi interpreti di quel genere musicale.

Una menzione particolare va alle serate nelle quali sul palco suoneranno i ragazzi, il 25 Novembre con The Innocent, il 2 dicembre con la serata “School Of Rock” – con i giovanissimi 16:42 e Black Out – e il 19 dicembre con i Reeve.