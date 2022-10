Al via dopo il fischio d’inizio del Sig. Sozza di Seregno la partita valida per la 9a giornata di campionato di serie A – 2022 con al Mapei, questa volta, l’Inter di Simone Inzaghi.

Dionisi schiera in campo dal primo minuto Consigli tra i pali, Rogerio, Ceide, Frattesi, Toljan, Lopez, Erlic, Thorstved, Laurientè e l’ex nerazzurro Andrea Pinamonti.

Sfida resa ancora più interessante dal vantaggio in classifica (per differenza reti) dei padroni di casa a 12 punti come l’Inter fino almeno alle 15 di oggi.

Le squadre partono subito forte e poco prima del 10’ Capitan Ferrari sbarra con un intervento in scivolata la strada ad un Lautaro con già il mirino puntato sulla porta di Consigli, applausi.

Quattro minuti dopo sempre Lautaro (questa volta sarà lui a provarci in scivolata) mette la palla di poco a lato sotto la curva gremita dai sostenitori interisti.

Primo giallo del match sventolato ad Asslani per una trattenuta ripetuta alla maglia del numero 15 neroverde Ceide.

Al 20’ è invece Ferrari a finire sul taccuino dei diffidati per una trattenuta ai danni di Dzeko praticamente sul cerchio di centrocampo.

Per l’Inter ci pensa Dzeko a spingere in rete una palla dopo un cross di Dunfries e siamo quasi allo scadere del primo tempo che arriva un minuto dopo e manda il Sassuolo negli spogliatoi sotto di un gol.

Al ritorno in campo a cambiare per primo e Inzaghi che manda in campo Mkhitaryan al posto di Asllani per Dionisi invece rientra l’undici titolare.

Al 55’ la velocità di Laurientè costringe al fallo D’ambrosio che per questo viene sanzionato con il cartellino giallo e poco dopo Inzaghi lo toglie mandando al suo posto Milan Skriniar.

Al 59’ esplode la gioia del Mapei per un pareggio nato da un cross di Rogerio dalla sinistra e la conclusione aerea di Davide Frattesi.

Ancora la panchina interista al lavoro con la sostituzione di Di Marco al 67’ con Darmian nel tentativo da parte di Inzaghi di riprendere il controllo e il vantaggio della gara.

Gli risponde tre minuti dopo Dionisi con la scelta di far levare la pettorina ad Harroui (ammonito per fallo su Barella solo due minuti dopo) e Antiste richiamando Ceide e Thorstved.

Al 73’ Andrea Consigli toglie un gol quasi certo dai pali ma un momento dopo su palla messa in area da Mkhitarian l’incornata vincente di Dzeko per il due a uno.

La lavagna di Morini si alza ancora per indicare il cambio per i padroni di casa, esce Frattesi (autore del gol) per Ayhan e Alvarez per Erlic.

Il capitano Gian Marco Ferrari al posto di Tressoldi al minuto 88 e il Sassuolo si dispone per provare nell’ultima parte della partita a raggiungere un pareggio che nel caso avrebbe un sapore quasi di vittoria considerando chi si trova davanti.

I minuti di recupero oltre il 90’ saranno quattro e non basteranno alla squadra di casa per impedire all’inter di riprendersi un pieno vantaggio in classifica, una classifica che ha di certo differenti obiettivi ma nella quale il Sassuolo può e deve dire la sua.

Claudio Corrado

Risultato finale: Sassuolo – Inter 1-2