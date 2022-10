Dieci e cinquantasette millesimi: questi i ridottissimi distacchi che hanno separato i due piloti della Scuderia Ferrari dalla pole position sul circuito di Suzuka. Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno dunque dalla seconda e terza posizione nel Gran Premio del Giappone che prenderà il via domani alle 14 locali (7 CET). Al fianco del monegasco ci sarà Max Verstappen, mentre vicino a Sainz si schiererà Sergio Perez.

Squadra e piloti hanno gestito al meglio tutte le sessioni della qualifica riuscendo, in Q2, a salvare anche un treno di gomme Soft ciascuno in vista della gara. Entrambi i piloti hanno infatti fatto segnare un ottimo tempo con delle Soft usate e insieme agli ingegneri hanno deciso di non tornare più in pista fiduciosi di passare il turno. La previsione si è confermata azzeccata e così facendo Charles e Carlos potranno contare su un vantaggio importante su un circuito particolarmente esigente con le gomme.

Q3. Nell’ultima fase entrambi i ferraristi hanno potuto disporre di due set di gomme Soft nuove. Al primo tentativo i due hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo dietro a Verstappen. Al secondo sia Charles che Carlos si sono migliorati andando a sfiorare la pole. Il monegasco ha fermato i cronometri a 1’29”314, mentre lo spagnolo è sceso fino a 1’29”361.

Gara aperta. Dopo il venerdì bagnato, la terza sessione di prove libere è stata l’unica utile a preparare le vetture per l’asciutto. Nessuno però è stato in grado di lavorare più di tanto con alto carico di carburante e sono quindi molte le incognite in vista di domani. Tra queste anche il meteo: la gara dovrebbe prendere il via in condizioni di asciutto, ma la pioggia potrebbe arrivare dopo un’ora dalla partenza, rimescolando i valori in campo. Occorrerà la massima lucidità da parte di squadra e piloti.