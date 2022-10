Nel fine settimana, i Carabinieri delle Stazioni e Tenenze della provincia hanno proseguito nell’attività di controllo dei veicoli in circolazione sulle strade principali e secondarie del territorio, finalizzata alla prevenzione delle condotte di guida più pericolose per la sicurezza.

Durante tali servizi, espletati in orario serale e notturno, che hanno visto impegnate complessivamente 11 pattuglie in ambito provinciale, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno denunciato alla Procura della Repubblica un33enne, sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’influenza dell’alcool, accertata mediante etilometro.

Anche a Maranello, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 36enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per entrambi i conducenti è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Nella tarda serata di ieri, a Modena, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile in servizio nella Strada Morane di Modena, ha fermato il conducente di un’autovettura che stava marciando con andatura pericolosa, rilevando nel conducente 37enne un tasso alcolemico di ben 2 g/l. Anch’egli è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e la patente gli è stata immediatamente ritirata per la sospensione.