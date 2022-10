Giovedì 13 ottobre si chiuderanno gli incontri di approfondimento sul sostegno reciproco tra famiglie e le possibili forme di accoglienza.

Organizzato, come ogni anno, dal Centro per le Famiglie con la collaborazione del Servizio Sociale Tutela Minori – Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e del progetto Reti di Famiglie gestito dall’Associazione Venite alla Festa, il percorso sostiene e da risalto al grande lavoro di solidarietà e accoglienza che il territorio offre attraverso le famiglie ed i servizi.

Per l’ultimo incontro fissato alle ore 20.45 presso il Centro per le Famiglie, sede di Sassuolo Via Caduti sul Lavoro 24, la dott.ssa Sonia Vignato Responsabile Servizio Sociale Tutela Minori approfondirà il tema della rete dei servizi sul territorio e del rapporto con la comunità.