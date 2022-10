Venerdì 14 e sabato 15 ottobre gli studenti degli istituti “Luigi Fantini” di Vergato e “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli avranno la possibilità di calarsi nelle tematiche e nelle prospettive del settore imprenditoriale grazie a Futurando, l’iniziativa voluta da Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e da Territorio Turistico Bologna–Modena attraverso il servizio Progetti d’impresa di Città metropolitana.

Non a caso l’iniziativa indica tra le finalità “la rotta per il tuo futuro”, proprio per dare opportunità agli studenti delle classi IV e V dei due Istituti di conoscere direttamente da rappresentanti delle aziende più significative del territorio montano gli aspetti salienti del fare impresa, le informazioni necessarie sull’autoimprenditorialità, e di avere consulenza, anche attraverso mini-colloqui. Quest’ultima opportunità è a cura di Progetti d’impresa, che sarà presente con un proprio stand venerdì 14 a Castiglione dei Pepoli e sabato 15 a Vergato.

Non solo teoria – un convegno su Nuove imprese e Nuove opportunità lavorative venerdì alle 14.30 a Castiglione dei Pepoli e un workshop dedicato all’imprenditorialità sabato alle 9 a Vergato – ma anche visite guidate gratuite e aperte a tutti in luoghi “strategici” per il futuro:

venerdì 14 ottobre, alle 15 (partenza dalla Torretta di Castiglione dei Pepoli con navetta) e sabato 15 ottobre, alle 15 (partenza dall’Autostazione di Vergato con navetta) visita guidata a cura dei progettisti del complesso del Palagio, presso la Rocchetta Mattei, del Borgo di Campolo, nell’ambito del progetto “Da Campolo l’Arte fa Scola” PNRR e del borgo storico del Poggio nell’ambito del progetto “Rigenerazione culturale e sociale del Comune di Camugnano” PNRR.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate telefonare al 340 1841931