Nella serata di venerdì, alle 21.30 circa, giungeva una segnalazione di un incidente nelle adiacenze di un cantiere messo a punto da Società Autostrade per l’effettuazione di alcuni lavori lungo l’autostrada A1, nella località di Barberino del Mugello.

Quando sono arrivati sul posto per accertare quanto accaduto, gli Agenti della Sottosezione autostradale di Pian del Voglio si sono trovati di fronte un autotrasportatore in evidente stato di ebbrezza.

L’uomo camminava in modo precario, con andatura barcollante e pronunciava frasi prive di senso compiuto.

Dopo i primi accertamenti, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti: l’autotrasportatore alla guida del suo mezzo pesante, non avvedendosi della presenza di un cantiere montato per lo svolgimento in sicurezza di lavori di manutenzione da parte di alcuni operai a lavoro, aveva travolto una serie di segnali stradali all’uopo predisposti ed era andato a sbattere contro il new jersey dell’autostrada.

L’autotrasportatore era alla guida con un tasso alcolemico altissimo, pari a 3.08 g/l, superando di oltre la metà la soglia di alcolemia prevista per la fattispecie più grave contemplata dal Codice della Strada. Si tratta di una condotta gravissima e pericolosissima che avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita degli operai a lavoro in un punto poco distante dal luogo dell’urto contro il new jersey e di altri utenti in viaggio sulla loro auto nella stessa direzione dell’uomo.

La Polizia Stradale di Bologna ha denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza, gli ha contestato una serie di violazioni amministrative e gli ha ritirato la patente per i successivi provvedimenti di inibizione alla guida di competenza della Prefettura di Bologna.