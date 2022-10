E’ in corso di svolgimento la quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, che ha come obiettivo quello della promozione e realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della protezione civile e della resilienza.

In tale ambito, il Prefetto di Modena Alessandra Camporota, di intesa con la Direzione regionale di protezione civile, ha tenuto questo pomeriggio un incontro di coordinamento presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Marzaglia con i Sindaci (quali Autorità territoriali di protezione civile), le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i gestori dei servizi essenziali e tutti gli altri enti competenti in materia, per favorire un momento di confronto ed approfondimento, con riguardo, in particolare, alle attività di prevenzione per la mitigazione e la riduzione del rischio.

Nella circostanza, sono stati approfonditi gli aspetti legati all’attività di pianificazione, che consente, al momento dell’emergenza, di intervenire in maniera tempestiva ed efficace, al sistema di allertamento nonché alla comunicazione e all’informazione ai cittadini, affinché possano adottare, al verificarsi dell’emergenza, comportamenti corretti e di autotutela.

Al termine della riunione, la dott.ssa Camporota ha sottolineato l’importanza di momenti di approfondimento come quello odierno che costituiscono un’occasione per consolidare l’elevato livello di competenza e funzionalità del sistema di protezione civile del territorio modenese, garantendo alla Prefettura la buona riuscita dell’attività di coordinamento e cerniera che il sistema di protezione civile le riserva.

Ha, infine, ricordato la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, che sabato 15 e domenica 16 ottobre tornerà nelle città italiane. Nell’occasione, in diversi Comuni della provincia saranno allestiti appositi stand dove i cittadini potranno ricevere informazioni sulle buone pratiche di protezione civile.