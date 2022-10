Lavori in corso a Cavriago all’intersezione tra via Rivasi ovest, via Leopardi e via Don Pasquino Borghi, per la costruzione di un incrocio rialzato e di un attraversamento protetto completamente finanziati dalla ditta Kemin, che ha una delle sue sedi proprio a Cavriago, nella zona artigianale ovest del paese.

Da questa mattina, lungo la strada, è stato installato un impianto semaforico che consente il transito a senso unico alternato. I lavori termineranno entro due settimane.

“Dal 2020 abbiamo iniziato ad incontrare i residenti di alcune zone di Cavriago nell’ambito del percorso di ascolto “Via x Via” – spiega l’assessore Luca Brami – “Dai cittadini di via Rivasi ovest è emersa la preoccupazione legata ad un traffico troppo veloce, percepito come pericoloso lungo la strada che attraversa parte del paese e di conseguenza anche da chi utilizza il percorso ciclopedonale che la affianca”.

La costruzione dell’incrocio rialzato rientra quindi in quel processo di mitigazione della velocità e di attenzione agli utenti più fragili della strada, ciclisti e pedoni, concordato con i residenti e messo in atto dal Comune di Cavriago sia nella zona ovest che in altri quartieri del paese.

Di grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale è che l’opera sia completamente finanziata da una ditta in forte crescita che ha sede in quella zona del paese: Kemin infatti – multinazionale americana specializzata nella produzione di integratori per animali – ha raccolto l’appello dei cittadini della zona e si è fatta carico della realizzazione di questo intervento per migliorare la sicurezza della zona sponsorizzando per un totale di 25.000€ la costruzione del dell’incrocio rialzato e la sua messa in sicurezza.