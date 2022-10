L’avventura di educare… C’è anche un tema bellissimo, stimolante e di grande respiro al centro delle celebrazioni del centenario del gruppo scout Scandiano 1 che inizieranno domenica 16 ottobre a Scandiano e che proseguiranno nel corso del 2023, a 100 anni esatti dalla nascita di una realtà che negli anni è diventata un perno irrinunciabile della comunità scandianese.

Una giornata, quella di domenica, patrocinata anche dal Comune di Scandiano che ha voluto in questo modo essere vicino alle centinaia di cittadine e cittadini che si riconoscono in un percorso fatto di solidarietà, volontariato, coesione sociale.

“Non ho mai nascosto il mio orgoglio di essere stato ed essere per sempre uno scout – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti -, per questo sono felice di essere sindaco in un momento tanto importante per tutti quelli che ho incontrato lungo il sentiero scout. Sarà una grande emozione rimettere il fazzolettone al collo e affrontare questo anno di celebrazioni insieme tutte e tutti loro”.

Si parte alle 11.15 per la Santa Messa in Chiesa Grande a Scandiano, in piazza Boiardo proprio di fronte alla Rocca. Alle 12.30 l’apertura ufficiale del centenario con un saluto del sindaco all’interno dei Giardini della Rocca.

Alle 14.30 nel salone d’onore della Rocca l’incontro formativo dal titolo, già citato, “L’avventura di educare”, incontro coordinato da Annachiara Pareschi, Francesco Silipo, Paola Incerti e Lucia Panzini, capi scout e formatori per l’età 8-21 anni.

Per confermare la presenza all’evento è necessario scrivere all’indirizzo mail 100anniscoutscandiano1@gmail.com.

A margine della giornata inaugurerà, in moltissimi esercizi del centro storico, la mostra fotografica “100 anni in 100 foto” dedicata proprio a questa importante ricorrenza.