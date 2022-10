Aveva un tasso alcolico oltre tre volte il consentito un automobilista 27enne denunciato dalla Polizia locale di Modena dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 5.30 della notte tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre in via Borsellino. L’uomo, che guidava una Honda Jazz, è finito fuori strada dopo uno schianto in rotatoria.

Come ricostruito dall’Infortunistica, il 27enne, residente in città, proveniva da viale Falcone e stava viaggiando in direzione di via D’Acquisto, quando, per ragioni in corso di accertamento, mentre percorreva l’anello della rotonda ha sbandato ed è terminato all’esterno della carreggiata. Sul posto, quindi, sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, che hanno avviato i rilievi e hanno effettuato gli accertamenti con l’alcoltest.

Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione del 27enne, con un tasso di poco superiore a 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5) collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative. All’uomo, di conseguenza, è stato contestato il reato definito dall’articolo 186 del Codice della strada e gli è stata ritirata la patente, mentre il veicolo, di proprietà di un’altra persona, non è stato sottoposto a provvedimenti.

Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a carico dell’automobilista (l’ammenda prevista va da 1.500 a 6mila euro) ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni. La sanzione potrà essere pure aumentata da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7).