Nell’ambito di controlli, in zona Migliolungo, la notte del 14 ottobre scorso una pattuglia della Squadra Volanti di questa Questura, transitando in via Fratelli Rosselli direzione centro storico, ha intercettato nel senso opposto di marcia un’autovettura corrispondente a un veicolo di cui era stato denunciato il furto il giorno precedente. Il conducente accortosi della manovra della pattuglia e si è dato alla fuga. Giunto in un vicolo cieco, è sceso dal veicolo iniziando a fuggire a piedi e facendo perdere le sue tracce.

Gli operatori della Squadra Volanti che hanno continuato le ricerche hanno individuato una giacca riconducibile a quella indossata dal conducente nei pressi di un garage, al cui interno c’era il conducente del veicolo oggetto di furto, un giovane con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che a seguito degli accertamenti di rito è stato arrestato per il reato di furto e denunciato in stato di libertà per ricettazione e art. 73 c.5 DPR 309/90.

Al termine delle attività di rito il veicolo oggetto di furto, un’auto per trasporto disabili, veniva restituito alla proprietaria entusiasta di ritornare subito nella disponibilità del veicolo che utilizza per gli spostamenti del figlio Alessio.