È probabilmente stata sparsa sul terreno in conseguenza alle deiezioni canine la polvere rinvenuta nei giorni scorsi in viale Vittorio Veneto, a Modena, e su cui sono in corso accertamenti all’istituto Zooprofilattico. Nel centro di via Diena, infatti, saranno eseguite le analisi necessarie a verificare l’eventuale presenza di sostanze tossiche o velenose che potrebbero nuocere a una persona o a un animale che dovesse toccarle o assumerle.

La polvere, di colore bianco, è stata notata lo scorso week end da alcuni cittadini, che ne hanno rilevato la presenza in una decina di punti diversi del marciapiede. A seguito dell’allerta alla Polizia locale, quindi, le pattuglie si sono portate sul posto e hanno individuato le aree interessate.

Gli operatori del Comando di via Galilei hanno “cordellato” a scopo preventivo gli spazi e contestualmente hanno affisso volantini per segnalare ai cittadini la presenza a terra della sostanza sospetta. Ricordando a tutti di “prestare la massima attenzione”, l’avviso invita anche i proprietari dei cani a dotare gli animali di museruola. I risultati degli esami si conosceranno nei prossimi giorni.