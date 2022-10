MILANO (ITALPRESS) – Salgono a 58.360 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, a fronte di 329.569 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Sono 113 le vittime, in aumento, con il totale delle persone scomparse da inizio pandemia che raggiunge quota 178.194. Il tasso di positività passa al 17,7%. A livello di ospedalizzazioni, sono 6.993 i ricoverati con sintomi (65 in più di ieri), dei quali 254 in terapia intensiva, la stessa quota di ieri. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it