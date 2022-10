Ieri mattina gli operatori della Volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio si sono recati in un condominio in zona Fiera, per la segnalazione da parte di alcuni condomini che da un paio di giorni sentivano dei lamenti di cuccioli di cane provenienti da una cantina.

Giunti sul posto, seguendo i latrati gli operatori facevano accesso alle cantine e all’interno di un sacco individuavano otto cuccioli meticci, constatando che la stanza versava in condizioni igienico sanitarie precarie.

Gli operatori di volante prestavano immediatamente soccorso ai cuccioli portandoli nell’auto di servizio e contattavano personale veterinario. Mentre l’Asl confermava che gli animali versavano in buone condizioni di salute, attraverso ulteriori accertamenti gli agenti risalivano al proprietario, un uomo che risiede nel condominio, il quale confermava di essere il padrone della madre dei cani, la quale aveva dato alla luce i piccoli circa un mese fa. L’uomo è stato denunciato per abbandono di animali e i cuccioli affidati al Canile di San Giovanni in Persiceto, per poter essere accuditi e dati in affido.