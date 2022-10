LONDRA (ITALPRESS) – “Mi dimetto da leader del partito Conservatore. Ci sarà una riunione della leadership del partito. Resterò primo ministro finchè non sarà scelto un successore”. Così, in una breve dichiarazione alla stampa, il premier britannico Liz Truss. “Sono stata eletta con il mandato di cambiare, ma data la situazione non posso farlo”, ha detto Truss parlando da Dowing Street. Il premier si dimette dopo appena 44 giorni di mandato. Di fronte ai giornalisti ha raccontato di essere entrata in carica in un momento di “grande instabilità economica e internazionale”, ma “riconosco, data la situazione, che non posso che consegnare il mandato su cui sono stata eletta dal partito Conservatore”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-