È toccato ai neroverdi chiudere l’11ma giornata di campionato di Serie A 2022/23 con il posticipo contro l’Hellas Verona.

La serata a Reggio Emilia inizia subito in salita con il vantaggio degli scaligeri ad appena due minuti con Ceccherini e con un quasi gol ancora a vantaggio degli ospiti un minuto dopo.

Al 12’ una bella azione partita da un recupero del giovane D’Andrea passata poi al lavoro di Kyriakopoulos che serve un lanciato Laurienté il quale non riesce a finalizzare, fa registrare la prima risposta dei neroverdi.

Al 27’ Ceccherini atterra nella propria trequarti Frattesi facendo così estrarre il primo cartellino giallo della partita al Sig. Santoro.

Alla mezzora la panchina del Verona cambia in attacco con l’ingresso del Sierraleonese Kallon al posto di Piccoli e un minuto dopo Armand Laurientè con un piazzato fa palo – gol e palla al centro sull’1 a 1.

Al 40mo proprio il neo entrato Kallon dopo una finta in area che mette a sedere il difensore neroverde, riesce a servire Veloso capace di spedire la palla in rete, ma la segnalazione di offside dello stesso Kallon in partenza di azione, lascia il risultato fermo sul pareggio.

Il primo tempo si chiude con un possesso palla nettamente a favore degli ospiti come le occasioni potenziali nonostante il risultato di assoluta parità.

A due minuti dalla ripresa il difensore croato del Sassuolo Martin Erlic finisce sul taccuino dei “cattivi” per un fallo su Depaoli.

E’ ancora il giovane Luca D’Andrea (personalità in abbondanza) a mettersi in mostra con il suo puntare l’uomo e i cross in area da destra che hanno quasi mandato a segno Frattesi al 54’.

Al 61’ Mister Dionisi decide di cambiare e manda in campo il centrocampista francese Lopez al posto di D’Andrea e il centrocampista offensivo Traore al posto del collega di ruolo Obiang.

Al minuto 67 il Verona ci prova in tutti i modi a mettere una palla in porta, ma Consigli si salva in due momenti diversi proprio sotto la curva ospite.

A corto di energie Laurientè lascia al 71’ il campo sostituito da Ceide, servono forze fresche per provare a tenere alta la palla e correre qualche rischio in meno.

Al 73’ il Mapei può risentire le note di “I get Knocked down” dei Chumbawamba che da queste parti vuol dire gol per la squadra di casa e a segnarlo è stato Davide Frattesi, 2 a 1.

Il Sassuolo ci prende gusto e 6 minuti dopo sciupa un quasi rigore in movimento di Lopez che sbagliando grazia la porta difesa da Montipò.

Dopo tre minuti di recupero il Sig. Santoro fischia la fine di una partita che riporta il Sassuolo dalla parte sinistra della classifica con i suoi 15 punti a – 4 dalla Juventus. Davvero niente male se si pensa che in questo gruppo si aspetta il ritorno di Berardi.

Il Sassuolo si gode la vittoria e con la testa inevitabilmente alla prossima sfida in quello stadio che toglie il fiato e contro la prima della classe in questo momento.

Claudio Corrado