Dopo quasi dieci anni di comando il Maresciallo Capo Livio Pedrana lascia la Stazione Carabinieri Forestali di Sestola – Fanano per assumere, dal 24 ottobre 2022, il comando della Stazione di Pavullo nel Frignano, competente anche sui Comuni di Serramazzoni, Lama Mocogno e Polinago.

Pedrana, classe 1965, Valtellinese di origine e Forestale per “vocazione”, è entrato nell’Amministrazione Forestale nel 1988: Oltre a Comandante di Stazione, ha rivestito diversi incarichi: ha partecipato all’Inventario Forestale Nazionale, al censimento degli alberi monumentali d’Italia, nell’attività METEOMONT è Esperto neve e Valanghe e, nella sua specializzazione da Previsore, elabora e redige il Bollettino Neve e Valanghe

Dieci anni di intenso lavoro, con l’obbiettivo principale di prevenire violazioni e danni all’ambiente montano, rapportandosi con le Amministrazioni del territorio e mettendo a disposizione la sua esperienza a tutta la popolazione: ha sempre cercato di diffondere la cultura della legalità, contestualizzandola al territorio e suggerendo le possibili soluzioni alle diverse problematiche.

“Il servizio svolto in questi anni – afferma Pedrana – mi ha arricchito dal punto di vista professionale e umano e ha maturato in me un profondo sentimento verso questo splendido territorio e le sue genti. Lascio una realtà splendida, sicuro che chi mi succederà saprà continuare con la mia stessa passione, il lavoro fin qui da me svolto. Assumo con grande piacere il nuovo Comando dove potrò mettere a frutto i miei trent’anni di esperienza e passione”.