Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 27 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 28 OTTOBRE:

-sulla Tangenziale di Bologna, sarà chiuso lo svincolo 3 “Ramo Verde”, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale”;

-sul Ramo Verde, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 28 ALLE 6:00 DI SABATO 29 OTTOBRE:

-sarà chiuso l’intero tratto del Ramo Verde in direzione della Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS9 Via Emilia, Viale Alcide De Gasperi e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, con orario 22:00-6:00 saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Lugo in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e di Cotignola in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e Ravenna e in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nelle due notti di martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, con orario 22:00-6:00, in modalità alternata.