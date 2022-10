Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne del tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna.

Il suddetto tratto verrà chiuso nelle due notti di mercoledì 26 e di giovedì 27 ottobre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza in corrispondenza del ponte sul Canale Bianco.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova, prevista nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 ottobre.

Restano confermate, come da programma, le chiusure notturne del suddetto tratto, nelle due notti di martedì 25 e di mercoledì 26 ottobre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di pavimentazione. Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Padova.

Si fa presente che, dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 ottobre, la stazione di Ferrara sud sarà chiusa anche in entrata in direzione di Bologna. Ciò comporterà, sulla Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la SS64 Porrettana (km 1+830) e l’entrata della stazione di Ferrara sud.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto Ferrara sud-Ferrara nord, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Superstrada dei Lidi, Tangenziale ovest di Ferrara, SS723, Via Modena, Via Eridano, SP19, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord;

per la chiusura dell’entrata stazione Ferrara sud, verso Bologna: Altedo.