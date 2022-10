Contro il caro energia e le cause dei cambiamenti climatici, l’Amministrazione comunale di Maranello sta agendo a 360° sulla riduzione dei consumi di gas naturale e di corrente elettrica, affiancando azioni finalizzate al risparmio immediato di risorse pubbliche a progetti mirati in prospettiva ad una sostenibilità ambientale ed economica sempre maggiore.

Si va dunque dalla riduzione delle temperature e degli orari di accensione negli edifici pubblici (comprese scuole elementari e medie, esclusi nidi e materne) alla progettazione di interventi di efficientamento energetico, dalla rimodulazione delle luci pubbliche in termini di intensità luminosa e di razionalizzazione degli orari allo studio di nuovi siti per impianti fotovoltaici utili ad attivare future Comunità energetiche, passando per il contenimento delle luminarie natalizie.

“In questo momento il caro energia rappresenta la criticità principale – spiega Luigi Zironi, Sindaco di Maranello – proprio per le gravi conseguenze che stanno ricadendo in modo molto impattante sui cittadini, sulle imprese e sugli enti pubblici. Crediamo perciò che non basti una sola strategia di contrasto, ma che il problema debba essere aggredito da più parti: nel breve periodo riducendo al massimo i consumi e cercando di sostenere chi è più in difficoltà. Ma pensiamo sia necessario anche affiancare a queste azioni, in qualche modo contingenti ed emergenziali, degli interventi proattivi rivolti al medio-lungo periodo, mirati cioè all’efficientamento energetico negli edifici pubblici esistenti e alla sostenibilità ambientale nelle opere in progettazione. A Maranello stiamo lavorando in tutte queste direzioni”.

Sul fronte della risparmio immediato, e in sintonia con le indicazioni del Governo, con una delibera la Giunta maranellese ha infatti stabilito l‘abbassamento di 1°C, da 20 a 19°C, sulla temperatura di riferimento negli edifici pubblici, con una tolleranza di 2°C che renderà praticabile un ulteriore abbassamento dei termostati. Si è inoltre deciso di ridurre sensibilmente le ore settimanali di riscaldamento, soprattutto anticipandone lo spegnimento durante il pomeriggio, e di razionalizzare la concessione delle sale comunali per gli eventi in modo da compattare al massimo gli orari di accensione, evitando così di riscaldare ambienti troppo grandi rispetto al numero dei presenti.

Sulla stessa linea agiranno le società sportive: dal confronto con il Comune è emersa la piena collaborazione della ‘Maranello Sport’ sulla necessità di razionalizzare i consumi negli impianti sportivi, ad esempio compattando gli orari di alcuni corsi in modo da gestire al meglio la temperatura dell’acqua presso il Centro Nuoto, struttura tra le più energivore.

La Giunta ha puntato sulla flessibilità anche per la pubblica illuminazione, ma a partire da una premessa legata al tema della sicurezza: che il servizio venga mantenuto in tutta la città. In base alle diverse caratteristiche degli impianti esistenti sul territorio comunale, nelle rispettive aree saranno dunque programmate azioni – peraltro modulabili a seconda delle esigenze – che spaziano dalla riduzione della luminosità allo spegnimento alternato di alcuni punti luce a partire da un certo orario in poi.

Ma sul tema dei consumi e della sostenibilità ambientale l’Amministrazione maranellese sta continuando a lavorare anche in prospettiva, dunque su tempistiche più ampie. Nel corso del mandato sono già stati realizzati interventi di efficientamento energetico in diverse scuole (nidi ‘Coccinelle’ e ‘Aquilone’, materne ‘Agazzi’ e ‘Cassiani’, elementari ‘Rodari’, medie ‘Ferrari’), nonché sulla pubblica illuminazione di alcune zone (San Venanzio, Torre Maina, Via Grizzaga, Parco Due, Via Risorgimento, Via Tagliati), su diversi edifici pubblici (Municipio, Auditorium, Mabic, Farmacia Comunale, Sala civica di Torre Maina) e in alcuni impianti sportivi (campo da calcio di Gorzano, spoglatoi di Torre Maina, Stadio comunale).

Inoltre sono stati approvati di recente altri progetti analoghi – cofinanziati con contributi intercettati dai fondi del PNRR – che nei prossimi mesi riguarderanno Gorzano: la scuola materna della frazione e le luci di un’ampia area del centro abitato.

Lo stesso Parco dello Sport – il cui cantiere è in corso e che comprende il nuovo Centro Nuoto – è stato progettato per ridurre al massimo i consumi energetici, grazie ad impianti all’avanguardia che utilizzano fonti rinnovabili secondo le tecnologie edilizie più innovative.

Nel frattempo l’Amministrazione sta anche esplorando le potenzialità del territorio maranellese per poter programmare la realizzazione di impianti che producano energia pulita. Si è infatti rivolta ad AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) affinché elaborasse uno studio di fattibilità mirato all’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici.

Si tratta di un vero e proprio ‘masterplan’ e consentirà al Comune di impostare la creazione di eventuali Comunità Energetiche, che potranno coinvolgere anche i privati cittadini e le aziende portando vantaggi a tutta la collettività. Su questo fronte l’Amministrazione si sta già confrontando con diverse imprese del territorio e sta programmando incontri informativi aperti al pubblico, affinché la città di Maranello si faccia trovare pronta appena ci saranno le condizioni normative per procedere: quando il Governo avrà varato i necessari decreti attuativi.