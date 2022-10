Nella serata del 23 ottobre scorso, intorno alle ore 23.40, personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo, in servizio di controllo del territorio, è intervenuto presso un esercizio pubblico in quanto il titolare aveva segnalato due clienti, che dopo aver consumato la cena, si erano rifiutati di pagare il conto.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno proceduto all’identificazione di un cittadino straniero, di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati predatori ed in materia di stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di espulsione e ordine del Questore di Taranto cui non aveva ottemperato.

L’uomo, pertanto, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, che dopo aver vagliato la sua posizione, ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.

Nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di Decreto di trattenimento del Questore di Modena, lo straniero è stato accompagnato presso il CPR – Centro per i Rimpatri di Torino, da dove verrà definitivamente espulso nei prossimi giorni.