Nei giorni scorsi, su disposizione del Sig. Questore, sono stati intensificati i controlli del territorio nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, quali via Turri e via Paradisi. La presenza degli operatori sul posto ha consentito, ieri, ad una pattuglia della Squadra Volante di intervenire prontamente in Piazzale Marconi, presso gli uffici di Poste Italiane, per la segnalazione di un soggetto molesto ed in escandescenza all’interno dell’ufficio postale.

Nei locali dell’ufficio postale, gli operatori della Polizia di Stato venivano avvicinati da un’anziana che riferiva che, poco prima, all’interno dell’ufficio un uomo, identificato in un 48enne già noto alla Polizia, aveva tentato di derubarla del suo Bancomat asserendo che era di sua proprietà, strattonandola per appropriarsene. Il racconto della donna, classe ’48, veniva confermato da una dipendente dell’ufficio postale.

Pertanto gli operatori della Polizia di Stato procedevano a trarre in arresto l’uomo per l’ipotesi del reato di tentata rapina aggravata.

Nell’ambito di specifici servizi nella zona del Centro Storico, alle ore 02.35 di oggi martedì 25 ottobre, durante un controllo di polizia, gli operatori della Squadra Volante hanno fermavano e identificano un 26enne gambiano, già noto al personale della Polizia di Stato, che in seguito a un controllo di sicurezza risultava in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente di varia tipologia (eroina 1,82 g., marjuana 1,18 g. e hashish 54, 1 g.).

Al termine degli accertamenti di rito, il 26enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.