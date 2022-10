Halloween si avvicina, e a Castelfranco Emilia arrivano due proposte interamente dedicate ai bambini durante il weekend che precede la festa. Venerdì 28 ottobre, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” i volontari dell’Associazione Bugs Bunny propongono delle “Letture da…brivido” dedicate ai bambini dai 3 ai 7 anni; sabato 29 ottobre, con inizio sempre fissato alle 16.30, il Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini” propone invece per i bambini più grandi, dai 5 agli 8 anni, “Halloween al Museo”, un’attività che li porterà alla scoperta delle origini della festa e che si concluderà con un laboratorio creativo.

Entrambe le attività sono su prenotazione, pertanto è necessario contattare direttamente la Biblioteca o il Museo. Tutti i bimbi sono i benvenuti, anche in costume. Tutti i dettagli di entrambe le iniziative sono consultabili sul sito del Città di Castelfranco Emilia. Per quanto attiene le prenotazioni o la richiesta di ulteriori informazioni, riguardo l’iniziativa in biblioteca si può scrivere a bibliotecacomunale@comune.castelfranco-emilia.mo.it oppure chiamare il numero 059/959376 (negli orari di apertura); per ciò che riguarda, invece, l’iniziativa al Museo, è possibile inviare una mail a museo@comune.castelfranco-emilia.mo.it oppure contattare il numero 338/1067761 (sempre negli orari di apertura).