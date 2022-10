Acquisito e al vaglio della Squadra Mobile il video relativo alla verosimile consumazione di sostanze stupefacenti al tavolino del dehor di un pubblico esercizio, ubicato in zona musicisti a Modena, divulgato in data odierna e la cui registrazione risale all’estate scorsa. In corso le attività volte alle identificazioni del caso e all’attribuzione delle singole responsabilità.

Appena rientrate in ufficio, invece, le pattuglie della Squadra Amministrativa della Questura e della Polizia Locale, dirette dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa che, da stamattina, sono state impegnate in attività di controllo a pubblici esercizi del centro, a partire da quelli segnalati.

Nel corso dei servizi, in via Verdi e limitrofe, sono state contestate violazioni amministrative, in un caso pari a 1.032 euro in quanto all’atto del controllo di Polizia non era presente all’interno dell’esercizio il preposto alla somministrazione degli alimenti, in un altro pari a 308 euro per mancata esposizione degli orari di esercizio dell’attività.

Le verifiche sono state estese agli avventori presenti, senza riscontrare irregolarità.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, in diversi quadranti.