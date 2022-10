I Carabinieri della Stazione di Bologna San Ruffillo hanno arrestato un 15enne tunisino, domiciliato presso una struttura per minori, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella mattinata di ieri, martedì 25 ottobre, quando i Carabinieri, impegnati in un normale servizio all’interno del parco della Montagnola, hanno visto il ragazzo cedere una dose di hashish a un cliente ricevendo in cambio una banconota da 5 euro. Quest’ultimo, 18enne ivoriano, residente a Bologna, è stato segnalato alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sottoposto a perquisizione personale, il 15enne è stato trovato in possesso di altre tre dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 2 grammi. La droga è stata sequestrata dai Carabinieri. Il giovane tunisino arrestato è stato rimesso in libertà, trattandosi di spaccio di lieve entità per il quale la legge non prevede l’adozione di misure cautelari.