Come ogni ultima domenica del mese – da marzo a novembre – domenica 30 ottobre alle 17.00 avrà luogo la tradizionale visita guidata gratuita del Castello di Spezzano e del Museo della ceramica. Per info: castellospezzano@gmail.com o 335/440372 o ancora 0536/073036. Sarà possibile scoprire il nuovo allestimento presente nel Museo, dove si trova l’Ara votiva a Minerva recentemente esposta.

Il giorno dopo, lunedì 31 ottobre alle ore 16.30, presso la Riserva delle Salse di Nirano avremo invece “Halloween e la Riserva Stregata” evento gratuito per bambini. Una spaventosa festa per mostri e mostriciattoli; graditissimi i costumi eccentrici e colorati. Laboratori creativi, caccia al tesoro, attività ludiche per trascorrere un paurosissimo pomeriggio in compagnia! Se non riuscite a vedere al buio, utile portare una torcia. La giornata è curata da Ecosapiens e La Lumaca, e il ritrovo sarà presso Cà Rossa. Per prenotarsi, link rintracciabile sul sito del Comune. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118.