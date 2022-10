Specifico servizio anti degrado nella zona della Stazione Storica di Reggio Emilia e nelle aree adiacenti. Servizio coordinato da un Funzionario della Polizia di Stato che si è avvalso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, di pattuglie del Posto di Polizia di via Turri e della Polizia Locale, nonché, della unità cinofila della Polizia Locale. Inoltre, per i servizi di specifica competenza, hanno collaborato la Guardia di Finanza e personale dell’AUSL. L’attenzione è stata rivolta alle zone adiacenti la Stazione Storica e Piazzale Marconi.

Nell’ambito di questi accertamenti è stato fermato e identificato un 31enne guineano che in seguito a un controllo di sicurezza è risultato in possesso di 0.37 grammi di hashish. Per questo è stato segnalato per violazione amministrativa di cui all’art. 75 DPR 309/90.

Nel corso del servizio è stato anche controllato da personale della Guardia di Finanza un distributore di carburante del centro cittadino. Complessivamente sono 128 le persone identificate, delle quali 74 straniere, 28 i veicoli controllati.