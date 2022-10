Ritocco del prezzo di ingresso, e riduzione di quattro ore dell’apertura domenicale: sono le due misure prese dal gestore delle piscine “Campedelli”, per fronteggiare gli abnormi rincari di energia elettrica e gas. Il Comune ha preso atto dell’aumento del biglietto, avendone Coopernuoto facoltà nei limiti previsti dalla concessione, e autorizzato la temporanea chiusura al pubblico la domenica pomeriggio (finora 15:30-19:30), che è la fascia oraria meno frequentata di tutta la settimana perché riservata al nuoto libero: questo provvedimento, temporaneo, varrà sette mesi, dal 30 ottobre al 28 maggio.

A fronte dei nuovi prezzi, validi sino alla fine del 2023, chi possiede la tessera giovanile gratuita “YoungER Card” (www.youngercard.it) avrà uno sconto di 0,50€ sul singolo biglietto, applicabile in qualsiasi giornata e in entrambi gli impianti, e uno del 10% su abbigliamento e accessori per il nuoto in vendita presso la piscina stessa (sconti che saranno riconosciuti dal 1° Novembre fino al 31 agosto 2023).

Queste le nuove tariffe in vigore per l’impianto coperto: da 3 a 13 anni compresi 6,50€; da 14 a 59 anni compresi 8,50; da 60 anni in poi 7,50 (importi che nel 2023 varranno anche per l’impianto scoperto nei feriali, mentre sabato domenica e festivi l’ingresso costerà 7,50 o o 10,00 8,50); ritoccate anche tutte le tariffe per corsi, utenti speciali, gare ecc.

Commenta Andrea Artioli, Assessore allo Sport: «In un periodo come questo, per l’Amministrazione è importantissimo riuscire a garantire continuità a un servizio come la piscina, per i benefici psico-fisici che rappresenta per tutte le categorie di utenti».