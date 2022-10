Nel 2021 è stata istituita in Italia una scuola di dottorato con focus sullo “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico”, coordinata dall’Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS Pavia, che coinvolge oltre 50 atenei italiani, tra cui Unimore, con l’obiettivo di indagare i temi di Sostenibilità e Clima dal punto di vista ambientale, tecnologico, filosofico, giuridico, sanitario e agroforestale.

Nell’ambito delle attività della scuola di dottorato, le sale storiche dell’Osservatorio Geofisico di Unimore hanno ospitato nei giorni scorsi, dal 24 al 26 ottobre, un workshop internazionale sulla comunicazione scientifica, organizzato dal Prof. Alessandro Bigi, docente di Ingegneria Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore. L’iniziativa ha avuto come protagonisti 16 studenti di dottorato, provenienti da quattro continenti, che attualmente studiano presso 11 diverse università che partecipano alla scuola.

Obiettivo del corso è stato fornire le basi di tecniche di comunicazione per poter condividere la propria ricerca sia ad un’audience di specialisti che ad un pubblico più ampio. Sono state introdotte tecniche proprie dello storytelling e presentati con approccio critico i processi di pubblicazione delle ricerche con particolare attenzione alla qualità delle riviste.

“Le sfide poste dal cambiamento climatico richiedono un impegno da parte di tutta la società. Per questo motivo, come ci ha mostrato la recente pandemia, è importante che i ricercatori sappiano comunicare in modo efficace la scienza, perché la politica possa prendere scelte consapevoli e la società le possa condividere” – ha commentato la Prof.ssa Grazia Ghermandi, coordinatrice Unimore per la scuola di dottorato interateneo.

“La Scuola di dottorato nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico si prefigge di formare i ricercatori di domani e nuove figure professionali per proporre soluzioni innovative al fine di contribuire ad un reale sviluppo sostenibile” ha aggiunto la Prof.ssa Claudia Lupi dell’Università di Pavia, membro del Gruppo di Coordinamento della Scuola.