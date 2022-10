Un programma di 30 appuntamenti in cui l’Emilia-Romagna racconta sé stessa: non semplici escursioni o visite guidate, ma itinerari che portano all’esplorazione e alla scoperta del territorio e della sua storia attraverso gli occhi e le voci di chi lo vive più da vicino, con approfondimenti sul patrimonio culturale naturale, paesaggistico, architettonico, archeologico, museale, archivistico e letterario. Da quest’anno il calendario della rassegna regionale “ViVi il Verde” dedicata ai giardini e parchi storici sul nostro territorio, si arricchisce di nuovi appuntamenti grazie alle “Passeggiate Patrimoniali”.

Dopo la visita in anteprima del 16 ottobre a Fiorano Modenese (Mo), le passeggiate proseguono dal 30 ottobre fino a dicembre 2022.

I 30 appuntamenti delle passeggiate sono l’esito di un bando regionale rivolto ai Comuni dell’Emilia-Romagna, pensato per promuovere l’impegno delle istituzioni locali nell’offrire occasioni di incontro e per aumentare la consapevolezza del proprio patrimonio culturale ed accrescere il senso di appartenenza a una comune base culturale, partendo proprio dai parchi e giardini storici tutelati e presenti sul proprio territorio.



I comuni coinvolti in questa prima edizione delle “passeggiate” sono 10: Castel Maggiore (Bo), Cavriago (Re), Formigine (Mo), Fiorano Modenese (Mo), Lugo (Ra), Pavullo nel Frignano (Mo), Portomaggiore (Fe), Riccione (Rn), Salsomaggiore Terme (Pr) e Sassuolo (Mo).

Le “Passeggiate Patrimoniali”, grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna sono tutte gratuite, ma quasi sempre con un numero limitato di posti, per cui è necessaria la prenotazione.

Il programma completo e le modalità per partecipare sono disponibili qui.