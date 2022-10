Dopo aver rotto il ghiaccio la scorsa domenica contro Montale, la BSC Materials Sassuolo è pronta per il primo incontro casalingo della stagione 2022 – 2023.

Domenica 30 ottobre – con fischio di inizio come di consueto alle 17.00 – Capitan Dhimitriadhi e compagne ospiteranno la Valsabbina Millenium Brescia, nella scorsa stagione vincitrice della Coppa Italia Di Serie A2 e semifinalista nei Play Off Promozione.

Sulla scia degli ottimi risultati conquistati lo scorso anno, anche quest’anno Brescia è nella rosa delle formazioni maggiormente quotate per la promozione in Serie A1: un impegno non semplice attende quindi le ragazze di Coach Maurizio Venco, che si presentano al secondo impegno stagionale forti della vittoria in rimonta nel derby contro Montale.

A presentare il match in casa BSC Materials è Coach Venco: “Domenica finalmente faremo il nostro esordio casalingo e lo faremo contro una buona squadra, costruita in ottica promozione. Per cui per noi sarà un’ottima occasione per confrontarsi subito con un avversario importante. In settimana abbiamo studiato le nostre avversarie ma soprattutto ci siamo concentrate su ciò che è andato bene e su ciò che è andato meno bene nella prima giornata per preparare al meglio le nostre armi in vista della partita di questa prossima partita”.

“La partita di domenica scorsa – continua Venco – ha messo in luce una caratteristica che questa squadra aveva già dimostrato nei test pre campionato, ovvero una buona capacità di reazione nei momenti di difficoltà. Questo saper stare lì nei momenti di difficoltà è sicuramente un’arma in più che in questo momento possiamo avere e non è una cosa scontata: saper reagire di fronte ad una situazione totalmente da recuperare non è semplice, servono capacità e qualità per farlo. Oltre che resistenza a livello mentale, la gara di domenica scorsa ha richiesto resistenza a livello fisico, visto che si è conclusa al quinto set: anche da questo punto di vista abbiamo reagito bene e questo è sintomo di un buon livello fisico”.

L’appuntamento è quindi per domenica 30 ottobre con fischio di inizio alle 17.00 al Pala Paganelli di Sassuolo. I biglietti per la partita potranno essere acquistati direttamente il giorno della gara presso la biglietteria del palazzetto a partire dalle 16.00.