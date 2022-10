Mercoledì 02 novembre è in vigore l’orario di vacanza scolastica Seta

Nella giornata di mercoledì 2 novembre il servizio di trasporto pubblico erogato da Seta sulle linee urbane, suburbane ed extraurbane dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza osserverà l’orario ridotto di vacanza scolastica.

Nella giornata di lunedì 31 ottobre l’orario ridotto di vacanza scolastica sarà in vigore anche per il servizio extraurbano di Modena e per i servizi urbani, suburbani ed extraurbani di Piacenza, mentre nel bacino provinciale di Reggio Emilia saranno ridotti i servizi prettamente scolastici delle linee 13-23-24-68-87-88-93-95-96.

Si raccomanda di prestare attenzione nella consultazione delle tabelle orarie esposte alle fermate.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito web di Seta, oppure contattare il servizio di informazioni telefoniche al numero 840 000 216. E’ disponibile anche un servizio informazioni via WhatsApp al numero 334 2194058.