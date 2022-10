Mortina è l’inedito e spumeggiante musical che, in perfetto stile Halloween, farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna il 31 ottobre 2022.

Su licenza esclusiva Mondadori, lo spettacolo è tratto dalla fortunatissima serie “Mortina” della geniale autrice e illustratrice Barbara Cantini. Cinque libri in soli quattro anni, tradotti in trentadue lingue nel mondo e con più di 100.000 copie vendute solo in Italia. Lo spettacolo porterà i bambini e le loro famiglie in visita a Villa Decadente per conoscere da vicino l’esuberante Mortina, bambina zombie, il suo fedele amico Mesto, zia Dipartita, e altri strampalati personaggi che popolano un mondo divertente e, contro ogni aspettativa, pieno di vita.

