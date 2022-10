Dalle ore 9.30 di questa mattina, presieduto dal Prefetto di Modena, Dr.ssa Alessandra Camporota, è in corso un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in modalità permanente, per analizzare le misure in ordine al rave party in atto in un capannone sito il località limitrofa allo svincolo Modena Nord dell’austostrada A1.

Alla riunione partecipano rappresentanti delle Forze di Polizia, dell’Autorità Giudiziaria, personale del Soccorso tecnico dei Vigili del Fuoco e del Soccorso sanitario di emergenza 118, oltre al Comune e alla Provincia di Modena.