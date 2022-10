Sono una ragazza di 22 anni e tre bambini le vittime di un terribile incidente avvenuto a Villa Cadè di Reggio; un uomo sarebbe in gravi condizioni. Lo schianto poco dopo le 20:00 in via Newton. L’autovettura sulla quale viaggiavano i cinque (un uomo, una donna e tre bambini di 2, 8 e 12 anni), per cause in corso di accertamento è finita contro una casa disabitata. Mentre la donna ed i tre bambini sono morti sul colpo, l’uomo è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco e la polizia locale.

