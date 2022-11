Vittoria numero tre per lo Scandiano in casa del Seregno per 0-3. Due reti per Busani ed una per Deinite, in una gara dove l’equilibrio è stato rotto dai due gol nei primi 10 minuti dalle marcature di Deinite e Busani che hanno indirizzato il match per la strada emiliana. Solida la difesa rossoblu che è riuscita a contenere la ripartenza lombarda. Tre punti che mantengono sempre aperte le possibilità di qualificazione ma rimane quindi decisiva la gara in casa del Correggio la settimana prossima che molto probabilmente deciderà una delle due qualificate.

SEREGNO H.2012 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 0-3 (0-2, 0-1)

Seregno: Pettenuzzo, Jofrè, Tremolada, Alberio, Febbo – Giordano (C), Tedesco, Malagoli, Farina, Uboldi – All. Molteni

Scandiano: Dimone, Deinite, Roca, Ehimi, Uva – Busani, Vaccari, Stefani, Barbieri, Vecchi (C) – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 7’02” Deinite (S), 9’41” Busani (Sc) – 2t: 13’49” Busani (Sc)

Espulsioni: 1t: 7’27” Alberio (2′) (Se) e Deinite (2′) (Sc), 24’02” Febbo (2′) (Sc) – 2t: 4’33” Ehimi (2′) (Sc), 8’39” Deinite (2′) (Sc), 13’49” Busani (Sc)

Arbitro: Michele Mele

SERIE B – ARRIVA LA CAPOLISTA

Prima vittoria e quattro punti in classifica per lo Scandiano dopo la vittoria 4-3 in casa contro il Cremona. Doppietta per il modenese Capoluongo e reti di Bonettini e Vaccari.

SCANDIANO-CREMONA = 4-3

Scandiano: Rinaldi, Vaccari D (C), Vivi, Bonettini, Spada – Capoluongo, Natali, Giovannelli – All. Vaccari A

Cremona: Dimone A (C), Zagni, Sgalbazzini, Boggiani, Pirali – Panizza, Boggiani, Santini – All. Civa

Marcatori: 1t: 1’28” Bonettini (S), 17’02” Capoluongo (S), 17’42” Vaccari (S), 23’20” Pirali (C) – 2t: 6’41” Pirali (C), 16’59” Capoluongo (S), 21’45” Zagni (C)

Espulsioni: 2t: 17’08” Vaccari D (2′) (S)

ESORDIO ANCHE PER L’UNDER 13

Vittoria per 3-5 per Lo Scandiano nella gara di esordio. Quattro le reti di Simone Vivi.

CORREGGIO-SCANDIANO = 3-5

Correggio: Subazzoli, Vescovo, Bombardi, Mazzeranghi (C), Bouslama – Clemente, Nizzoli, Bianchi – All. Caroli

Scandiano: Albicini, Dardanelli, Valentini, Vivi S (C), Valentini D – D’Erchia, Ruggi, Valentini N, Onfiani, Depietri – All. Ferretti

Marcatori: 1t: 6’07” Valentini D (S), 9’02” Vivi S (S) – 2t: 0’10” Vivi S (S), 3’02” Bouslama (C), 5’45” Vivi S (S), 10’21” Vivi S (S), 13’24” Bombardi (C), 14’50” Vescovo (C)

Per risultati e classifiche http://hockeypista.fisr.it

Nella foto di Alberto Bertolani, Andrea Stefani in azione durante la gara di andata con il Seregno