ROMA (ITALPRESS) – “La pace va costruita e come ogni costruzione richiede impegno, collaborazione, pazienza. Noi vorremmo che la pace piovesse dall’alto, invece la Bibbia parla del seme della pace”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro. “La pace non si raggiunge conquistando o sconfiggendo qualcuno, non è mai violenta, non è mai armata”, afferma. La pace “germoglia dal terreno della vita, dal seme del nostro cuore, cresce nel silenzio, giorno dopo giorno, attraverso opere di giustizia e di misericordia, come ci mostrano i testimoni luminosi che festeggiamo oggi”. “Preghiamo per la martoriata Ucraina affinchè ci sia la pace”, è l’appello del Pontefice.

