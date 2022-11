A volte Nina si sente strana, senza sapere bene il perché. Avverte un piccolo nodo nella pancia, e le viene da piangere; altre volte è così stanca da non aver voglia di fare nulla, se non stare sdraiata nel letto, con gli occhi sbarrati. Quando Nina si sente in questo strano modo, deve chiudere le finestre, sbarrare gli accessi, sennò rischia di lasciare entrare la Polvere Nera. Che, una volta arrivata, è difficilissima da mandare via: si annida ovunque, tra i capelli, sotto i vestiti, e causa un malinconico prurito. Quando la Polvere nera arriva da lei, nemmeno le piccole cose che di solito la rendono felice bastano a consolare Nina, che inizia a diventare triste.

Da qui inizia Storia di Nina, lo spettacolo “tout public”, ovvero adatto a tutte le età, che andrà in scena venerdì 4 novembre alle ore 20.45 sul palco dell’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, nell’ambito de ‘La calda stagione’, la rassegna teatrale di TiPì promossa dall’Associazione Nahìa insieme al Comune di San Prospero con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Consigliato a partire dagli 8 anni d’età, lo spettacolo di Valentina Maselli con Elisa Rossetti e Massimo Zatta, che arriva a San Prospero fresco di un importante riconoscimento: il Premio In-Box Verde come miglior spettacolo, racconta il percorso che ognuno deve compiere per crescere, accettando l’altra faccia della medaglia, quell’altra parte di sé che è fatta di fragilità e tristezza.

La biglietteria è aperta lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.30 e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.

